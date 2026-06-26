Destacan a Puerto Peñasco como punto estratégico para la generación de energía solar en México

El módulo fotovoltaico en territorio rocaportense podía ser uno de los más grandes y ambiciosos en todo el continente americano.

La planta solar en Puerto Peñasco se convirtió en una de las obras más relevantes del sector energético nacional, al proyectarse como el parque fotovoltaico de mayor tamaño en desarrollo dentro de México. Esto fue confirmado por la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes colocaron al municipio sonorense como clave en esta iniciativa.

El actual complejo contempla cuatro etapas de ejecución que permitirán alcanzar una capacidad instalada de mil megavatios. Las dos primeras fases ya operan y suministran energía al sistema eléctrico nacional. Con ello, se ampliará de manera importante la producción de energía limpia en Sonora.

De acuerdo a la CFE, esta infraestructura ayudará a diversificar la matriz energética, disminuir el impacto ambiental y garantizar el abasto eléctrico para futuros proyectos industriales. Una vez terminada, el parque estará entre los más grandes de América y pondrá a Puerto Peñasco como fuente central de energías renovables.