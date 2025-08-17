Fueron encontrados restos óseos calcinados en ruta Saric-Sásabe

La Fiscalía de Justicia en el Estado investiga el hallazgo de restos óseos, realizado en acompañamiento al colectivo Madres Buscadoras de Sonora, durante una búsqueda hecha en la brecha que conduce al cerro El Chile, en el trayecto de la carretera Sáric-Sásabe.

Fue en las faldas del cerro donde se encontraron algunos fragmentos de huesos calcinados los cuales serán procesados por el área de Servicios Periciales.

Durante la jornada de búsqueda realizada por integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora acompañadas por autoridades de la FGJES, se localizaron además tres vehículos abandonados en avanzado estado de deterioro. Estos automotores fueron encontrados en el trayecto de la brecha que conduce al cerro El Chile y con signos evidentes de abandono.