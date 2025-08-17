Dio bienvenida Club Rotario “Mar de Peñasco” a estudiantes de intercambio

Por octavo año consecutivo, el Club Rotario “Mar de Peñasco” impulsó el Programa de Intercambios de Estudiantes de Rotary International, con el objetivo de brindar a jóvenes de esta ciudad y de diversas partes del mundo la oportunidad de vivir experiencias internacionales y culturales, informó Luis Altamirano Almada, presidente del club.

Altamirano Almada dijo que el Programa de Intercambio para Jóvenes (Youth Exchange Officer-YEO) permite a estudiantes entre 15 y 18 años, líderes en sus escuelas y comunidades, conocer nuevos lugares, culturas y aprender nuevos idiomas.

Para este 2025, el Club Rotario Mar de Peñasco participa recibiendo a tres estudiantes internacionales y enviando a tres jóvenes locales a otros países. Los estudiantes que actualmente se encuentran en Puerto Peñasco son Lea Hammer, proveniente de Bélgica, Lea Siebert, de Alemania y Cheng-Chi Ko “Andy” de Taiwán.

Por su parte, los estudiantes locales que han sido seleccionados para cursar un año académico en el extranjero son Ana Kamyla Ruiz, quien estudiará en Canadá, y Ryan Molina y Mía Cuadras, quienes realizarán su intercambio en Taiwán.

El presidente del Club explicó que el programa, con más de cinco décadas de trayectoria en más de 100 países, ofrece alojamiento y comida a los participantes, además de asistencia gratuita para estudiar en sus escuelas anfitrionas. Los participantes normalmente cubren sus gastos de pasajes aéreos, seguros, documentos y gastos personales.

“Este programa brinda a los jóvenes la oportunidad de alcanzar su máximo potencial, desarrollando habilidades de liderazgo, forjando amistades duraderas con personas de diferentes culturas y convirtiéndose en ciudadanos globales,” señaló Altamirano Almada.