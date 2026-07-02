Hombre pierde la vida en una playa de Puerto Peñasco tras sufrir una broncoaspiración

El fallecido recibió maniobras de reanimación, pero ya era tarde para cuando arribaron elementos de emergencia.

Un hombre de 54 años perdió la vida en una playa de Puerto Peñasco, como resultado de una broncoaspiración. El acontecimiento sucedió la tarde del 1 de julio en la zona conocida como Mi Playa, lugar al que llegaron los servicios de emergencia luego de recibir un reporte del C5 que indicaba que se trataba de una posible persona ahogada.

En el sitio de los hechos, elementos de Seguridad Pública y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana encontraron a la víctima recibiendo maniobras de reanimación. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de emergencia, el sujeto ya no presentaba signos vitales.

,Al final, las autoridades determinaron que el fallecimiento se debió a una broncoaspiración. Al sitio acudieron agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), personal de Servicios Periciales y el Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones conforme a la ley.