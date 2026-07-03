Puerto Peñasco recibirá a más de 30 mil turistas por el Día de la Independencia de Estados Unidos

Se proyecta una ocupación hotelera del 65% con una derrama económica aproximada de 40 millones de pesos.

Puerto Peñasco podría recibir al menos 33 mil turistas con motivo de la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos. Las autoridades turísticas del municipio informaron que este fin de semana podría generar una derrama económica cercana a los 40 millones de pesos.

La directora de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Puerto Peñasco, Lizette Daniela Ibarra, informó que las estadísticas de reservaciones e intención de viaje muestran un panorama favorable para esta festividad. Además, la funcionaria añadió que se espera una ocupación hotelera promedio del 65%.

Ante la festividad, los hoteles y complejos turísticos de Puerto Peñasco preparan festivales, espectáculos de fuegos artificiales y actividades alusivas al 4 de julio, lo que representa un atractivo adicional para los visitantes.