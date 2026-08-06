Hombre se lesiona tras una volcadura en la Caborca-Peñasco

El afectado asegura que tuvo que esquivar otra unidad que habría invadido su carril.

Un hombre sufrió lesiones tras una volcadura de un automóvil en la carretera Caborca-Puerto Peñasco. El percance ocurrió la tarde del 3 de agosto a la altura del kilómetro 28. De acuerdo a la versión del afectado de 27 años, fue otro vehículo el que provocó que perdiera el control de la unidad. En ese sentido, el otro implicado abandonó el lugar de los hechos.

El accidente fue reportado alrededor de las 04:20 p.m. Al llegar, agentes municipales encontraron una camioneta Mitsubishi L-200 con matrícula de Zacatecas completamente volteada. El conductor explicó que una pickup, que remolcaba una plataforma tipo batanga, invadió el carril por el que circulaba, obligándolo a maniobrar para evitar un choque.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención médica al lesionado, cuyas heridas fueron catalogadas de manera preliminar como no graves. Mientras tanto, elementos de seguridad realizaron el acordonamiento de la zona y elaboraron el Informe Policial Homologado para continuar con las investigaciones.