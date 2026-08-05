Encuentran a un hombre sin vida en plaza de Puerto Peñasco

El fallecido presentó claras señales de violencia física.

Un hombre fue encontrado sin vida en una plaza del centro de Puerto Peñasco. El hallazgo del cuerpo sucedió la mañana del 5 de agosto. Las autoridades acudieron al exterior de un local comercial localizado en la intersección del bulevar Benito Juárez y la calle Juan Aldama, luego de una llamada de emergencia.

Según la información preliminar, la víctima permanecía sobre la acera y presentaba indicios visibles de agresión. Además, también tenía rastros de sangre en la parte superior del cuerpo. Hasta el momento, la Policía Municipal no ha confirmado la causa del fallecimiento ni el objeto con el que pudo haber sido atacado.

Tras el reporte, las corporaciones de seguridad establecieron un perímetro de seguridad para permitir el trabajo de peritos e investigadores. La identidad del sujeto y las circunstancias del hecho continúan bajo diligencias.