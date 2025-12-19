Monitorean 56 especies en riesgo de extinción en Sonora

Autoridades ambientales alertan sobre la fragilidad de ecosistemas y la extracción ilegal de flora y fauna. El estado de Sonora tiene 56 especies de flora y fauna monitoreadas porque están en peligro de extinción, informó la ecóloga Norma Sira Cruz Molina, directora general de Conservación de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable (Cedes).

De las 56 especies identificadas, las cactáceas, en especial la biznaga tipo meloncillo, son las que más habitan en las zonas del desierto de Sonora y Arizona, son el ecosistema predominante y el más frágil.

“Si nosotros empezamos a extraer esas especies, estamos debilitando la cadena alimenticia, tanto las tortugas del desierto que muchas veces uno se le hace fácil traerla, pues también es un delito”, declaró.

En cuanto a fauna, se monitorean especies que están en peligro de extinción como el perrito de la pradera, el cachorrito del desierto sonorense, el águila calva o real, anfibios y peces de agua dulce.

También especies más salvajes como el oso negro y el jaguar se ven amenazadas por la extracción ilegal y la llegada del hombre a su ecosistema.

“Considero importante el cambio de hábitat, siempre en las condicionantes cuando hay un cambio de uso del suelo, es importante que las personas que van a aprovechar los recursos identifiquen si en un área está en peligro de extinción o es un ecosistema frágil”.

“Se tiene que hacer estudios muy específicos para poder hacer esas condicionantes y que la especie de alguna manera se pueda reubicar o puedan tener acciones para en otros sitios para mejorar y aportar en lo que es la conservación de las especies y el hábitat”, explicó.

Respecto al águila calva, especie migratoria que arriba a Sonora durante el invierno, se tienen identificados cuatro nidos en la región fronteriza entre Estados Unidos y Sonora, uno de ellos con más de 30 años de monitoreo, mencionó.

Esta ave también se puede observar en sitios como la presa Abelardo L. Rodríguez, precisó, que sus áreas de anidación permanecen bajo resguardo para evitar perturbaciones.

Actualmente, el área de Conservación del Cedes cuenta con aproximadamente 20 investigadores, quienes realizan monitoreo biológico, restauración y educación ambiental.

Cruz Molina hizo un llamado a la ciudadanía a evitar la extracción de flora y fauna silvestre, recordando que especies como las cactáceas y la tortuga del desiertocumplen funciones clave en los ecosistemas y su retiro debilita el equilibrio ambiental del estado.