Se consolida Acapulco como el segundo lugar en preferencia de viaje

Acapulco se consolida como uno de los destinos turísticos más relevantes del país al posicionarse en el segundo lugar de las preferencias de viaje a nivel nacional durante 2025, de acuerdo con el informe Travel Recap 2025 de PriceTravel.

Este resultado refleja la vigencia y fortaleza del puerto como punto de atracción para el turismo, sustentado en la diversidad de sus atractivos, su amplia y variada oferta hotelera, la reconocida gastronomía local y una agenda constante de actividades culturales, deportivas, artísticas y recreativas que enriquecen la experiencia de los visitantes a lo largo del año.

La destacada posición de Acapulco en el listado nacional representa un impacto positivo para la economía local, al traducirse en mayor ocupación hotelera, incremento en la derrama económica y dinamismo para comercios, restaurantes, prestadores de servicios turísticos y diversas cadenas productivas vinculadas al sector, contribuyendo al desarrollo económico y social de la entidad.

Este posicionamiento es resultado de las estrategias de promoción, recuperación y reposicionamiento turístico impulsadas por el gobierno del estado de Guerrero, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a través de la Secretaría de Turismo estatal, orientadas a proyectar una imagen renovada, competitiva y atractiva del destino en los principales mercados emisores de turismo.

Entre las acciones implementadas destacan la promoción permanente en plataformas digitales y ferias turísticas nacionales e internacionales, el fortalecimiento de la conectividad aérea y terrestre, la diversificación de productos turísticos y el impulso a eventos de alto impacto que permiten mantener una afluencia constante de visitantes durante todo el año.

El reconocimiento otorgado por PriceTravel también es indicativo de la confianza de los viajeros y del sector turístico en el proceso de recuperación del puerto, así como de la coordinación entre autoridades y la iniciativa privada para fortalecer la infraestructura, los servicios y la imagen del destino.

Con estos resultados, Acapulco reafirma su papel como referente del turismo nacional y símbolo de resiliencia, hospitalidad y tradición, consolidándose como una de las principales opciones de viaje para millones de turistas que eligen a México como su destino.

Llega primer vuelo directo de la temporada invernal desde Montreal

Parte de la consolidación como un centro turístico, ayer el puerto de Acapulco le dio la bienvenida al primer vuelo directo de la temporada invernal desde Montreal, Canadá.

Con este arribo, se inicia la temporada diciembre 2025 – abril 2026, en donde los visitantes fueron recibidos por las autoridades de gobierno, así como por diversos grupos que mostraron la cultura mexicana y tradiciones de la ciudad, de esta manera, la llegada de este primer vuelo fortalece al turismo a los destinos nacionales que se consolidan como de los mejores para todos los visitantes internacionales.