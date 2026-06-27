Peñasquense formará parte de un equipo nacional de voleibol en competencias mundiales

El rocaportense ya tiene experiencia portando la playera de México en diferentes certámenes deportivos.

Carlos Abraham Grajeda Valenzuela es el peñasquense convocado a la Selección Mexicana Sub 21 de Voleibol para disputar la Copa Panamericana en Guatemala. Su trayecto en la selección inició en 2025 con la Sub 19, en donde México obtuvo medalla de plata en la mismas instancias, siendo reconocido como uno de los mejores atacantes del torneo.

Conocido también como “El Bam Bam”, el sonorense fue medallista de oro y plata en los Juegos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) del 2022 al 2025. El rocaportense también ha tenido una participación destacada en voleibol de playa, consolidando una trayectoria constante en distintas disciplinas.

En cuanto a su desarrollo, Grajeda Valenzuela recibió un tratamiento de medicina hiperbárica desde su etapa juvenil, con terapias de oxígeno a presión y apoyo en la regulación hormonal bajo autorización familiar. Tal proceso contribuyó a su crecimiento físico, complementando su evolución como atleta de alto rendimiento.