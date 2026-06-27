Fuego arrasa con una casa en Puerto Peñasco

Un sujeto salió de entre las llamas con vida y pudo confirmar que era el propietario del domicilio afectado.

Se registró un incendio en una propiedad de la colonia Vivienda Popular de Puerto Peñasco durante la madrugada del 26 de junio. Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Policía Municipal, quienes comunicaron que no hubo lesionados, pero la vivienda quedó con daños irreversibles.

De acuerdo con el reporte, agentes policiacos que realizaban patrullajes preventivos fueron alertados por el C5i sobre una emergencia en el sector. Al llegar a las calles Margaritas y Derecho de Vía, detectaron que una casa se encontraba envuelta en humo y fuego, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de rescate.

Del domicilio salió un hombre adulto sano y salvo, quien se identificó como el dueño de la propiedad. En tanto que los bomberos trabajaron para extinguir las llamas y evitar que el fuego se propagara. Las causas que originaron el incidente aún no han sido determinadas y las autoridades levantaron el informe para dar seguimiento al caso.