Rompe Perú relaciones diplomáticas con México

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, informó que la excongresista y exjefa del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, se encuentra dentro de la Embajada de México en Lima, donde solicitó asilo político por lo que tras este hecho, el gobierno peruano anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Chávez enfrenta acusaciones por los delitos de negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado además está bajo investigación por su presunta participación en el intento de golpe de Estado encabezado por el expresidente Pedro Castillo en 2022.

La exministra estaba sujeta a proceso en libertad, sin embargo, medios peruanos reportan que se ausentó a tres audiencias del juicio oral en su contra los días 28, 30 y 31 de octubre.

Se tenía previsto que compareciera nuevamente este martes para alegatos finales y posterior sentencia. Chávez cuenta con impedimento de salida del país desde el 12 de septiembre, por un periodo de 10 meses.

El gobierno peruano señaló que esta decisión se debe a la posición que ha mantenido México sobre la situación interna del país andino.

Actualmente, la familia del expresidente Pedro Castillo se encuentra en territorio mexicano, en calidad de asilada.