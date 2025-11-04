El atleta peñasquense Franco González conquista Colombia y gana medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Con un tiempo destacado de 10.82 segundos en la prueba de 100 metros planos, el joven deportista puertopenense Franco González Sotelo se coronó campeón en los VII Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Córdoba, Colombia.

A pesar de llegar con una lesión que le impidió competir en las pruebas de relevos 4×100 y en los 200 metros planos, Franco demostró su determinación y talento al llevarse el oro en los 100 metros.

Este triunfo no solo representa un orgullo para México y Sonora, sino también para la comunidad de Puerto Peñasco, reflejando la disciplina y esfuerzo que lo han llevado hasta este importante logro internacional.