Se quedan varadas personas en sierra de Sonora tras creciente del río; acusan falta de apoyo de alcalde de Álamos

Un grupo de ocho personas, encabezado por el activista social y empresario Efrén Granillo, quedó atrapado e incomunicado debido a la creciente de un río en territorio de la nación guarijía, mientras realizaban labores para instalar un sistema de internet satelital Starlink destinado a beneficiar a familias que viven en condiciones de aislamiento.

Entre los afectados también se encuentra la activista indígena Juanita Lara, así como otros integrantes de la brigada comunitaria que ingresó a la zona con el objetivo de reducir la brecha digital en las comunidades más apartadas de la sierra.

De acuerdo con mensajes difundidos en redes sociales utilizando la poca señal disponible, el propio grupo logró enviar una ubicación aproximada:

“Estamos ubicados río arriba partiendo de Mesa Colorada, en el municipio de Álamos, Sonora, entre Chinatopo y Rancho Nuevo, donde vive Gabino. Somos ocho personas y cuatro cuatrimotos”.

Según las publicaciones compartidas por los afectados, han permanecido más de 30 horas en condiciones de riesgo, solicitando ayuda urgente para ser rescatados.

La situación ha generado indignación entre ciudadanos y habitantes de la región, quienes denuncian que los llamados de auxilio no han recibido una respuesta efectiva por parte de las autoridades municipales ni de los organismos de protección civil.

Mientras las horas avanzan, crece la preocupación por el estado físico de los integrantes de la brigada, quienes enfrentan condiciones adversas en una zona de difícil acceso y con escasa comunicación.

Familiares, amigos y ciudadanos han comenzado a difundir el llamado de emergencia y solicitan el apoyo inmediato de cuerpos de rescate, voluntarios con conocimiento de la región y autoridades estatales para coordinar una operación que permita localizar y poner a salvo al grupo.

Pueden regresar si cabalgan 5 horas

El alcalde de Álamos, Samuel Borbón Lara, emitió un comunicado donde asegura que los activistas sí pueden regresar a Mesa Colorada sin necesidad de cruzar el río, sólo deben cabalgar a ese poblado un trayecto que se cubre en aproximadamente 5 horas.

Pero los activistas no han mostrado ningún interés en hacerlo porque argumentan que un helicóptero va a ir por ellos, “nosotros ya lo pedimos a México, no ocupamos ir a Mesa Colorado”.

Borbón Lara sostuvo que se les ha insistido para que avancen por tierra sin cruzar el río, los vecinos de Mochibampo y personal del Ayuntamiento van en camino para ayudarles a que lleguen a Mesa Colorado donde hay entrada de carros.