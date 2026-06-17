Sonora reporta reducción histórica en homicidios dolosos y se ubica debajo de la media nacional

La región de Sonora presenta una disminución del 62.8% en el promedio diario de homicidios dolosos, pasando del cuarto al 14 lugar, debajo de la media nacional sobre este fenómeno social, así lo informó Braulio Martínez Navarrete.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Sonora, señaló que se ha trabajado con los tres niveles de gobierno, por lo que durante la actual administración federal se ha logrado una disminución del 46% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026.

Precisó que actualmente la entidad registra un promedio de 1.81 homicidios diarios, cifra que contrasta con los niveles observados al comienzo del sexenio y refleja una tendencia sostenida a la baja en este delito de alto impacto.

Martínez Navarrete destacó también que durante mayo de 2026 se contabilizaron 56 homicidios dolosos en Sonora, la cifra más baja para ese mes desde el 2016, por lo que al comparar los registros de mayo del 2021 con 176 casos, con este año, se observa una reducción del 68%.

Añadió que la tendencia favorable también se refleja en el acumulado de enero a mayo, ya que en los primeros cinco meses de 2021 se registraron 822 homicidios dolosos en la entidad, en tanto que en el mismo período de este año, la cifra descendió a 314 casos.

Gracias a estos resultados, Sonora ocupa actualmente el lugar 14 a nivel nacional en incidencia de homicidio doloso, de acuerdo con el corte estadístico al 15 de junio, posición que coloca al estado por debajo de la media externó

El gobernador Alfonso Durazo Montaño recordó que al inicio de su administración Sonora se ubicaba en el cuarto lugar nacional en este delito, por lo que los indicadores actuales respaldan la efectividad de la estrategia de seguridad aplicada en la entidad, aunque subrayó que aún existen retos por atender.

El mandatario estatal, reconoció la labor coordinada con el Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Estatal de Seguridad Pública y el Poder Judicial, cuyos esfuerzos han contribuido a la reducción de la violencia en Sonora.