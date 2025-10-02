Se suspende temporalmente decreto de regularización de autos extranjeros en Sonora

Representantes de la Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar (Odepafa) Sonora dieron a conocer que el decreto federal de regularización de vehículos de procedencia extranjera quedó suspendido de manera temporal, debido a que se realizarán algunas modificaciones en su aplicación.

Gamaliel Cañedo Maciel, presidente del Consejo de Administración de Odepafa, aclaró que no se trata de una cancelación definitiva, sino de un ajuste que permitirá ampliar el alcance del programa, tanto en el tipo de unidades que podrán legalizarse como en el costo que se venía aplicando hasta el momento.

Se suspendió el decreto vigente porque se van a modificar algunos detalles, como el precio, la fecha de entrada del vehículo y la forma en que se estaba haciendo, por lo que ahora al parecer será a través de una agencia aduanal, con un esquema distinto

En ese sentido, dijo que, de acuerdo con lo establecido, uno de los cambios más relevantes será la inclusión de vehículos que ingresaron al país fuera de los plazos originales, lo que permitirá que más familias regularicen sus unidades.

El representante de la organización señaló que la suspensión tendrá una duración aproximada de un mes, tiempo en el que se definirán las nuevas reglas de operación.

En cuanto se retomen las acciones vamos a conocer de qué manera se podrán importar o legalizar los vehículos

Mientras tanto, pidió a los propietarios de autos americanos no alarmarse, ya que la medida no significa que el beneficio se haya terminado, pues el decreto federal se mantiene en vigencia hasta el 26 de septiembre del próximo año.

Aseguró que las personas pueden seguir circulando sin inconvenientes, siempre y cuando cuenten con su afiliación, seguro de daños a terceros y licencia de manejo vigente para evitar problemas con las autoridades o bien en caso de que se presente un percance.

Hizo un llamado a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la organización y de las autoridades estatales y federales, por lo que pueden comunicarse al teléfono 66 21 81 17 01 o bien acudir a las oficinas de Juan José Aguirre entre Piña y Reyes.

Cañedo Maciel destacó que este proceso es resultado de acuerdos alcanzados entre organizaciones de defensa del patrimonio familiar y diputados federales, con la intención de que la legalización de vehículos sea más accesible y ordenada en Sonora y el resto del país.