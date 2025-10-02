Prefiere Adán Augusto ver la Champions League que atender la sesión del senado

Durante la comparecencia del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, en el Senado de la República, el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, fue captado observando desde su tablet el partido de la Champions League entre el Barcelona y el París Saint-Germain.

Mientras el encargado de las finanzas públicas del país exponía cifras sobre la economía mexicana en 2025, López Hernández se concentró en el encuentro deportivo, en el que el PSG se impuso 2-1 al equipo catalán.

El momento ocurrió en plena sesión del Pleno de la Cámara de Senadores.

Previo a este hecho, el legislador por Tabasco retiró de su escaño un cartel colocado por integrantes de su grupo parlamentario, con la leyenda “yo actúo contra el cáncer de mama”, escrito en color rosa, acción que se registró en el marco de las actividades del Mes Internacional de la Concientización sobre el Cáncer de Mama.

En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, José Manuel Cruz, destacó la importancia de reforzar las medidas de prevención, detección temprana y tratamiento de esta enfermedad, al inicio de las actividades conmemorativas de octubre.