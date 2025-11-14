Sonora activa descuentos en impuestos estatales durante El Buen Fin 2025

En el marco de la campaña de El Buen Fin 2025, se activaron descuentos del 100% en los recargos de impuestos y derechos estatales mediante la campaña “El tiempo corre, ahorita es cuando. Dile adiós a los recargos”, promovido por la Secretaría de Hacienda.

El subsecretario de Ingresos, Jorge Iván de la Rosa recordó que la campaña comenzó el 1 de noviembre y estará vigente durante todo el mes, como parte del esfuerzo del Gobierno del Estado para ofrecer facilidades a los contribuyentes y ayudarlos a ponerse al día, sin la carga adicional de los recargos por morosidad.

Entre los adeudos que pueden regularizarse con estos descuentos se incluyen pagos por revalidación de placas vehiculares, licencias de alcoholes, impuestos sobre nómina, concesiones de transporte público y otros derechos estatales, cuyos beneficios están disponibles tanto para personas físicas como para empresas.

Enfatizó que este esquema es una oportunidad para los ciudadanos y empresarios de ponerse al corriente y saldar los pendientes que tengan en contribuciones estatales.

Los pagos se pueden realizar mediante diversos canales como es a través del portal oficial de la Secretaría de Hacienda de Sonora (hacienda.sonora.gob.mx), en bancos y comercios participantes, o directamente en alguna de las 27 agencias y subagencias fiscales distribuidas por el estado.

Además, para facilitar aún más el proceso, los contribuyentes pueden optar por el pago a meses sin intereses utilizando tarjetas de crédito participantes, lo que permite una mayor flexibilidad financiera.

Para aclarar cualquier duda o recibir más información, los ciudadanos pueden contactar a la Dirección de Orientación y Asistencia al Contribuyente, ya sea llamando al teléfono 800 312 7011 o enviando un mensaje vía WhatsApp al número 662 316 9734, donde recibirán atención personalizada.

Esta campaña es única en el año, sostuvo, la cual sirve para regularizarse sin los costos adicionales de recargos, así como para contribuir al bienestar económico de las familias y empresas en Sonora.