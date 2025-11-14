Prevén descenso de temperatura y fuertes vientos por nuevo frente frío

A partir de este fin de semana y en el transcurso de la próxima, esta ciudad registrará temperaturas que oscilarán entre los 23 grados centígrados la máxima y 11 grados las temperaturas mínimas, por lo que se recomienda a la comunidad extremar precauciones para evitar problemas de salud.

Ante esto, se recomienda extremar precauciones y mantenerse bien abrigado durante el paso de este nuevo frente frío.

De acuerdo con información emitida por la Coordinación Estatal de Protección Civil, del 14 al 16 de noviembre, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del país y eso en interacción con una vaguada polar y una circulación ciclónica en altura, generarán fuertes vientos con tolvaneras, además de probabilidad de chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en la entidad.

Durante la tarde del viernes y la madrugada del sábado, se mantiene la probabilidad para la caída de nieve o aguanieve sobre los puntos más altos de las regiones de Nácori Chico, Cananea, Fronteras y sus colindantes.

A su vez, para las regiones restantes, no se descarta la caída de granizo en algunos puntos del estado. Por su parte, el marcado descenso de temperatura ocasionará valores cercanos a los 0 grados centígrados, incluso menores en los puntos más altos de la sierra.

Para el resto del estado, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 8 grados centígrados a los 16 grados centígrados, con amaneceres fríos. Aunado a esto, el ingreso del sistema generará rachas de viento fuertes las cuáles pudieran disminuir la sensación térmica.

Finalmente, se mantiene en vigilancia otro nuevo sistema invernal durante la próxima semana el cuál reforzará las condiciones anteriores.