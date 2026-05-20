Sonora es la cuarta entidad con menor rezago educativo en México

Sonora se posiciona en el cuarto lugar nacional entre las entidades con menor rezago educativo, de acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

El estado registra avances significativos en indicadores clave, como la reducción del analfabetismo, que actualmente se ubica en apenas 1.3 por ciento de la población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir, una de las cifras más bajas del país.

En contraste, entidades como Guerrero, Puebla y Campeche presentan niveles más altos de analfabetismo, con 10.2, 5.7 y 4.9 por ciento, respectivamente.

Además, en Sonora sólo el 5.1 por ciento de la población no concluyó la educación primaria, mientras que el 12.6 por ciento no terminó la secundaria.

Entre los mejores del país en educación

Estos indicadores colocan a Sonora con un rezago educativo total de 19 por ciento, lo que lo ubica como el cuarto estado con menor proporción de población en esta condición, solo por debajo de Ciudad de México, Nuevo León y Coahuila.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que estos resultados derivan de políticas públicas enfocadas en mantener a niñas, niños y jóvenes dentro del sistema educativo.

“Son resultados del fortalecimiento de políticas públicas orientadas a garantizar que niñas, niños y jóvenes permanezcan en las aulas y cuenten con mayores oportunidades de desarrollo”, expresó.

Becas históricas impulsan permanencia escolar

Uno de los pilares de esta estrategia ha sido el programa Becas Sonora de Oportunidades, mediante el cual se han destinado más de 3 mil 666 millones de pesos durante la actual administración.

Con estos recursos, se han otorgado más de 606 mil becas, la cifra más alta en la historia del estado, lo que ha permitido reducir en 13 por ciento la deserción escolar.

Este avance ha favorecido que miles de estudiantes continúen su formación académica y accedan a mejores oportunidades a futuro.

Con estos resultados, Sonora se consolida como una de las entidades con mejores indicadores educativos en México, reforzando la apuesta por la educación como herramienta clave para el desarrollo social y económico.