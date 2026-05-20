Bajan 62 por ciento homicidios dolosos en Sonora, asegura Durazo al presentar cifras de seguridad

Sonora registró una reducción del 62 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2021 y abril de 2026, al pasar de 4.87 asesinatos al día a 1.83, una diferencia equivalente a tres víctimas menos por jornada, de acuerdo con cifras presentadas por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, durante el informe de seguridad correspondiente al cierre de abril.

Al inicio de la actual administración, Sonora ocupaba el cuarto lugar nacional en homicidios dolosos; actualmente se ubica en la posición 14, según los datos expuestos por el mandatario estatal durante la sesión del Gabinete de Seguridad, en la que participan autoridades de los tres niveles de gobierno y corporaciones de seguridad.

Durante la presentación de resultados, Durazo Montaño indicó que el fortalecimiento de la corporación también ha incluido mejoras salariales, equipamiento y la consolidación de una carrera policial. “Iniciamos con 850 elementos, tenemos ahora dos mil”, señaló el gobernador al referirse al crecimiento de la Policía Estatal durante su administración.

En 2021, la Policía Estatal contaba con 850 elementos y para este 2026 la cifra ronda los dos mil agentes, más del doble del personal operativo disponible al arranque del sexenio. Además, se han incorporado más de 700 patrullas nuevas distribuidas en distintos municipios para fortalecer labores de vigilancia y reacción.

La meta del gobierno estatal es alcanzar dos mil 424 policías estatales para el cierre de 2027. Actualmente, 425 cadetes permanecen en formación, mientras que mil 456 personas han solicitado ingreso y 550 aspirantes están considerados para próximas generaciones.

En otros delitos de alto impacto, el comparativo de enero a abril de 2025 frente al mismo periodo de 2026 muestra una disminución de 18 por ciento en secuestro extorsivo y de 35 por ciento en extorsión. Los robos con violencia presentaron una reducción global de 30 por ciento, con bajas de 59 por ciento en robo a negocio, 45 por ciento en robo a transeúnte, 30 por ciento en robo a casa habitación y 19 por ciento en robo de vehículo.