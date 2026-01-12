Sonora registra 26.3% menos homicidios en la primera semana de 2026

Durante los primeros siete días de 2026, Sonora contó con un total de 14 víctimas de homicidio, 26.3% menos que durante el mismo periodo de 2025, esto de acuerdo con el Reporte diario de homicidios dolosos publicado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México.

La información brindada por fiscalías estatales y dependencias federales sobre víctimas reportadas por el delito de homicidio señala que, el 1 de enero de 2026 se contó con cuatro casos, el 2 de enero con uno, el 3 de enero con dos, el 5 de enero con cuatro y el 6 de enero con tres.

Así mismo, la cifra indica que únicamente los días 4 y 7 de enero no contaron con reporte de este delito.

Por otro lado, durante el mismo periodo de tiempo de 2025 el informe apunta que se contó con 19 homicidios, los cuales corresponden a cuatro el 1 de enero, uno el 2 de enero, siete el 3 de enero, dos el 4 de enero, uno el 5 de enero, dos el 6 de enero y dos el 7 de enero.

Se debe mencionar que el día 8 de enero del presente año, Sonora aparece en este reporte con dos fallecimientos, abonando este número al total de 46 fallecimientos reportados ese día a nivel nacional.

La SSPC dio a conocer que este reporte diario de homicidios dolosos es generado por un equipo interdisciplinario constituido por la propia institución, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Así mismo, aclaró que los datos que muestra el reporte diario de homicidios dolosos son preliminares y están sujetos a la determinación jurídica de las procuradurías y fiscalías generales de Sonora y el resto de los estados de la República Mexicana, quienes definirán si se trata de delitos.

En días recientes de este 2026, autoridades de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal declararon que se trabaja en operativos coordinados para la reducción de hechos violentos en la capital del estado.