Adelanta Trump “ataques por tierra” a cárteles del narcotráfico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que su gobierno contempla “acciones terrestres” contra cárteles del narcotráfico, luego de los operativos realizados en el Pacífico y el mar Caribe, declaraciones hechas durante una entrevista transmitida por Fox News, en la que no se precisaron alcances ni fechas de estas posibles operaciones.

Trump afirmó que su administración ha intensificado las acciones contra el tráfico de drogas y señaló que los resultados comienzan a reflejarse en las cifras oficiales.

También comparó esta estrategia con las medidas aplicadas en materia migratoria, al asegurar que se logró reducir el cruce irregular en la frontera y reiteró que considera al narcotráfico como “una amenaza directa a la seguridad de su país”.

Durante 2025, el gobierno estadounidense impulsó una estrategia denominada Operación Lanza del Sur, que derivó en ataques a embarcaciones señaladas por presunto tráfico de drogas en aguas del Caribe y el Pacífico.

De acuerdo con registros oficiales, estas acciones han sido ejecutadas por fuerzas armadas como parte de una ofensiva que Washington define como un conflicto directo contra los cárteles, a los que ha clasificado como organizaciones terroristas extranjeras.

La Casa Blanca ha sostenido ante el Congreso que estos grupos cuentan con estructuras armadas y capacidades logísticas que justifican el uso de fuerza militar, sin embargo, la legalidad de los operativos marítimos ha sido cuestionada por organismos internacionales y organizaciones civiles, especialmente tras los bombardeos a embarcaciones vinculadas a Venezuela y la destrucción de zonas de atraque señaladas por Estados Unidos como puntos de apoyo al narcotráfico.

En respuesta, el gobierno de México ha reiterado su rechazo a cualquier intervención militar extranjera en su territorio.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que el combate al narcotráfico debe realizarse “mediante cooperación bilateral, extradiciones y respeto a la soberanía nacional”.