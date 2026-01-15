Sonora sumó 113 casos de sarampión en 2025, autoridades de salud mantienen vigilancia

En Sonora se mantiene bajo vigilancia epidemiológica el sarampión, luego de que la Secretaría de Salud estatal confirmara un acumulado de 113 casos registrados entre 2025 y 2026.

El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud en Sonora, Universo Ortiz Arballo explicó que, al último corte, se tienen 113 padecimientos, de los cuales 102 corresponden a contagios ya concluidos.

“Aunque la mayoría de los contagios ya no se consideran activos, el llamado a la población para atender las medidas preventivas, principalmente la vacunación, es con el fin de evitar mayores complicaciones”, externó.

Ante esa situación, el epidemiólogo manifestó que dichos brotes se presentaron principalmente en jornaleros agrícolas provenientes del estado de Chihuahua, con mayor impacto en municipios como Cajeme, Caborca y Altar, donde se concentran los campos agrícolas.

El funcionario detalló que los casos más recientes suman nueve y comenzaron a detectarse a partir de la semana epidemiológica 51 del año anterior, por lo que todos ellos se localizaron en el municipio de Caborca y corresponden al ingreso de jornaleros agrícolas provenientes del estado de Chiapas, lo que evidencia que la movilidad laboral continúa siendo un factor de riesgo para la reintroducción del virus.

Ortiz Arballo subrayó que esta situación no es exclusiva de Sonora, ya que ocurre en otros estados del país que reciben población jornalera migrante.

“Estamos expuestos a que el virus se reintroduzca, por eso la medida principal de prevención sigue siendo la vacunación”, puntualizó.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud reforzó las campañas de vacunación contra el sarampión, particularmente en comunidades vulnerables y zonas agrícolas, por lo que las brigadas médicas mantienen acciones intensivas de detección de casos, seguimiento de contactos y aplicación de tratamientos profilácticos.

Abundó que el llamado es a las madres y padres de familia ante la importancia de cumplir con elesquema universal de vacunación a los 12 meses de edad, los menores deben recibir la primera dosis de la vacuna SRP, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, y a los 18 meses corresponde el refuerzo, el cual resulta clave para garantizar la inmunidad.

El director de Epidemiología insistió en que las familias revisen la cartilla de vacunación y acudan puntualmente a las unidades de salud, donde el personal indica las fechas de refuerzo.

Recordó que durante el año pasado se registró una defunción asociada al sarampión, ocurrida en una menor no vacunada y con desnutrición, lo que derivó en complicaciones graves como neumonía.