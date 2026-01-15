Fiscalía de Sonora imputa a 8 personas y a la empresa por el caso Waldo’s en Hermosillo

Tras 17 horas de audiencia, ocho personas y una persona moral por la empresa Waldo’s fueron imputados por los delitos de homicidio culposo, aborto, lesiones y daños, así como uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal a dos meses de la explosión en una sucursal de Hermosillo.

La audiencia inicial relacionada con el siniestro registrado en una tienda ubicada en el Centro de la capital sonorense, la cual había sido pospuesta desde el 24 de diciembre de 2025, fue desarrollada desde las 9:30 horas del martes 13 de enero hasta las 03:20 horas del miércoles 14 de enero, y dejó nueve imputaciones, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes).

De acuerdo con la autoridad, la audiencia tuvo una duración de 17 horas con 50 minutos, en donde el Ministerio Público formuló imputación de manera diferenciada contra ocho personas físicas y una persona moral, por los delitos de homicidio culposo, aborto, lesiones y daños, así como uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal.

Tras el análisis del caso, el juez resolvió imponer medidas cautelares distintas a la prisión preventiva justificada para la mayoría de los imputados, al considerar que cuentan con arraigo, se presentaron voluntariamente a la audiencia, no representan riesgo para las víctimas u ofendidos y no existe la posibilidad de que obstaculicen la investigación.

Estas consisten en la presentación periódica ante el juez o la autoridad que éste designe, la exhibición de una garantía económica y la prohibición de salir sin autorización del ámbito territorial que determine el órgano jurisdiccional.

No obstante, en el caso de José Luis N, representante legal de la persona moral, el juez resolvió imponer prisión preventiva justificada.

A este imputado se le señala por presuntamente realizar trámites ante autoridades municipales utilizando documentos falsos para obtener permisos, además de otras conductas omisivas que, en su calidad de representante legal, debió observar para evitar el resultado ocurrido.

Sin embargo, dicha medida cautelar no pudo ejecutarse debido a que el imputado cuenta con una suspensión de amparo vigente, por lo que la Fgjes informó que combatirá este recurso legal para que enfrente su proceso en prisión.

Posteriormente, la defensa de los imputados solicitó la ampliación del término constitucional por 144 horas, plazo en el cual deberá resolverse su vinculación formal a proceso.

Asimismo, la autoridad informó que existen otras tres personas con órdenes de aprehensión ya ejecutadas, quienes deberán comparecer en audiencia el próximo 29 de enero.

Además, 12 individuos judicializados cuentan con suspensiones derivadas de juicios de amparo y se encuentran a la espera de ser citados para la formulación de imputación, a los que se suman dos personas que actualmente se encuentran evadidas de la justicia.

Ante este escenario, la Fgjes señaló que continuará realizando las acciones legales necesarias para llevar ante los tribunales, tanto a quienes cuentan con un amparo como a aquellos evadidos, a fin de que respondan ante las víctimas.

Asimismo, se informó que desde el 24 de diciembre de 2025 se remitió un desglose del caso a la Fiscalía General de la República (FGR), para que investigue los posibles delitos del orden federal que pudieran derivarse de estos hechos.

La siguiente audiencia quedó programada para el próximo 19 de enero, fecha en la que el juez resolverá la vinculación a proceso de las personas ya imputadas.

Por su parte, Ricardo Ballesteros López, abogado representante de cuatro de las víctimas, señaló que no le es posible revelar los nombres de las personas involucradas; sin embargo, confirmó que entre los imputados se encuentran funcionarios públicos, personal de Protección Civil y personas directamente relacionadas con la empresa Waldo’s.

La Fjges indicó que continuará informando en sus canales oficiales conforme los tiempos procesales lo permitan.