Activistas exigen respeto tras video de influencer que ridiculiza a personas con autismo en Sonora

Asociaciones dedicadas a la atención y defensa de personas con autismo en Sonora manifestaron su indignación ante la difusión de videos del influencer Samuel Obeso , en los que simula ser una persona con autismo de manera burlesca, ridiculizando esta condición.

Gloria Pérez Cosío y Sánchez, coordinadora administrativa del Club Libera de Corazón Azul, calificó el contenido como una agresión directa hacia la comunidad neurodivergente y sus familias.

El video que circula en redes sociales de un supuesto influencer en Hermosillo, donde se incita a la burla y a la violencia hacia personas con diversidad funcional y neurodivergentes, no es gracioso. No es contenido. Es una agresión”, expresó.

Señaló que este tipo de publicaciones lastiman profundamente a quienes forman parte de la comunidad, pues detrás de cada comentario existen historias de esfuerzo y lucha por la inclusión.

“Como parte de esta comunidad, me duele profundamente. Duele porque detrás de cada comentario hay niñas, niños, jóvenes y personas adultas que todos los días luchan por ser aceptadas tal y como son. Duele porque a las familias nos ha costado años avanzar en inclusión para que en segundos alguien lo convierta en motivo de risa”, manifestó.

La representante del Club Libera de Corazón Azul subrayó que la discriminación no debe normalizarse ni compartirse como entretenimiento, al recordar que en México constituye un delito y, además, atenta contra la dignidad humana.

“No podemos normalizar la discriminación. No podemos compartirla como si fuera entretenimiento. En México, la discriminación es un delito, pero más allá de eso, es una herida directa a la dignidad humana”, enfatizó.

La activista y madre de un menor con neurodivergencia hizo un llamado a la ciudadanía a reflexionar antes de replicar contenidos que promuevan estigmas o violencia hacia personas con discapacidad.

“Hago un llamado a la conciencia. Antes de aplaudir o replicar este tipo de mensajes, pensemos en el impacto real que tienen. La diversidad no es un defecto. Es parte de nuestra humanidad. No es humor. Es violencia. Y no podemos quedarnos en silencio”, concluyó.

Pérez Cosío y Sánchez afirmó que, junto a otras asociaciones de la comunidad, buscarán proceder legalmente contra contenidos de esta magnitud, para que la discriminación no se convierta en un motivo de risas en redes sociales.