Gobierno federal entrega carretera histórica entre Sonora y Chihuahua; impulsa plan nacional con 150 mil millones de pesos en infraestructura vial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la inauguración de la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes, obra que conecta directamente comunidades de Sonora y Chihuahua, reduce tiempos de traslado y fortalece la comunicación y el desarrollo productivo en el norte del país.

Este nuevo tramo, de más de 134 kilómetros, implicó una inversión histórica de 1,822 millones de pesos y generó alrededor de 5,466 empleos directos e indirectosdurante su construcción. La vía cuenta con dos carriles, siete puentes y dos entronques, y facilitará el intercambio comercial, turístico y social entre ambas entidades.

La mandataria destacó que gracias a esta carretera será posible viajar de Guaymas a Ciudad Juárez sin rodeos por el norte, lo que reducirá significativamente los tiempos de traslado y costos logísticos para personas y mercancías, favoreciendo la competitividad regional.

Autoridades señalaron que la obra es el resultado de años de gestión y representa la culminación de un compromiso con las comunidades serranas, muchas de las cuales carecían de vías dignas de comunicación terrestre.

Una estrategia vial en el marco de un plan nacional más amplio

La inauguración de esta carretera se da en el contexto de un ambicioso plan de infraestructura carretera que el Gobierno federal realiza junto con la iniciativa privada, con un presupuesto de 150 mil millones de pesos destinado a 18 proyectos prioritarios en todo el país.

Este plan forma parte de la estrategia para que México cuente para 2030 con una red de comunicaciones terrestres “moderna y eficiente”, que reduzca tiempos de traslado, mejore la seguridad y conecte regiones estratégicas del país.

Las obras contemplan más de 1,450 kilómetros de vías en 11 estados, y se prevé que generen más de 319 mil empleos entre directos e indirectos, con el apoyo de mecanismos de inversión mixta entre el sector público y empresas privadas.

Impacto esperado