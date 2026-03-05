Accidente vehicular termina en volcadura en acceso a La Cholla

Un accidente automovilístico ocurrido la mañana del miércoles en el camino de acceso a la colonia La Cholla dejó únicamente daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con información oficial, el percance se registró alrededor de las 08:40 horas del 4 de marzo de 2026, cuando se reportó la volcadura de un vehículo en el tramo cercano al acceso conocido como El Reef, en la colonia Playas.

Al arribar al lugar, elementos de la policía municipal localizaron una vagoneta Chrysler Voyager modelo 2001, color gris, con placas de Condefa, volcada sobre el camino con los neumáticos hacia arriba. El vehículo presentaba además daños en un cerco de alambre y en cinco barrotes de madera, por lo que la zona fue asegurada por las autoridades.

Según el reporte, el automóvil era conducido por Jetzan, de 23 años de edad, con domicilio en Puerto Peñasco. De manera preliminar se indicó que el vehículo circulaba de oriente a poniente cuando, al pasar por el acceso a El Reef, el conductor habría perdido el control debido a la falta de precaución y posible exceso de velocidad, lo que provocó que el automóvil se desviara hacia la izquierda.

Posteriormente, la unidad se volcó e impactó contra el cerco perimetral, derribando varios metros de la estructura antes de quedar completamente invertida.

El conductor, quien aparentemente viajaba solo, manifestó encontrarse en buen estado de salud y decidió no recibir atención médica por parte de paramédicos de la Cruz Roja que acudieron al lugar.

Las autoridades elaboraron el informe policial correspondiente para los procedimientos legales y administrativos derivados del incidente.