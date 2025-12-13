Advierte Estados Unidos riesgos para el Mundial de Futbol 2026

La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, informó ante congresistas que el Mundial de Futbol que se celebrará en 2026 en México, Estados Unidos y Canadá podría ser un objetivo del crimen organizado, declaración realizada durante una comparecencia en la que abordó los riesgos a la seguridad nacional previstos para el próximo año.

Durante su exposición, Noem señaló que organizaciones del crimen organizado entre ellas el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, representan una amenaza para los intereses de Estados Unidos e indicó que estos grupos buscan “generar inestabilidad y afectar la confianza pública mediante diversas acciones, incluidas operaciones ilícitas y ataques cibernéticos”.

La funcionaria explicó que, además del Mundial de Futbol, otro evento considerado de riesgo es la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, programada para julio. Ambos acontecimientos, afirmó, “podrían atraer intentos de interferencia por parte de actores identificados como maliciosos”, lo que incrementa el nivel de atención de las autoridades de seguridad.

Noem también se refirió a la relación con México, centrando sus comentarios en la seguridad fronteriza y la cooperación en materia migratoria y reiteró la postura de la administración del presidente Donald Trump de vincular la migración irregular con el tráfico de drogas, en particular el fentanilo, y sostuvo que combatir estas actividades “requiere una coordinación más estrecha entre ambos países”.