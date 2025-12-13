Acuerdan México y Estados Unidos medidas para cumplir Tratado de Aguas

Los gobiernos de México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para atender el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Tratado de Aguas de 1944, luego de que autoridades estadounidenses señalaran un incumplimiento en el suministro de agua hacia Texas, anuncio que fue realizado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos mediante un comunicado oficial.

De acuerdo con la dependencia, el acuerdo contempla acciones para cubrir tanto el ciclo actual como el déficit correspondiente al ciclo anterior.

Se informó que México aceptó suministrar 250 millones de metros cúbicos de agua a partir de la próxima semana, con el objetivo de avanzar en la regularización del volumen pendiente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a México de no respetar el tratado bilateral que establece la entrega de 432 millones de metros cúbicos de agua del río Bravo por parte de México, mientras que Estados Unidos debe aportar mil 850 millones de metros cúbicos del río Colorado.

Según autoridades estadounidenses, el déficit acumulado por México supera los mil millones de metros cúbicos en los últimos cinco años.

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, señaló que México ha entregado en un solo año un volumen mayor al aportado en los cuatro años previos.

Por su parte, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Roberto Velasco, explicó que las condiciones de sequía registradas en 2022 y 2023 influyeron en el retraso.

Las autoridades de ambos países informaron que continuarán las reuniones técnicas para dar seguimiento al tratado y evitar medidas como la posible imposición de aranceles del 5 por ciento a productos mexicanos.

