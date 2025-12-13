Durazo anuncia reestructura y nueva imagen de SSP en Sonora, como la federal

El Gobierno de Sonora confirmó cambios estructurales y de imagen dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, derivados de la aprobación del nuevo Modelo Nacional de Seguridad Pública por parte del Congreso estatal. El gobernador Alfonso Durazo señaló que la modificación busca mejorar la coordinación y fortalecer la capacidad operativa en materia de seguridad, y explicó que no se trata únicamente de un cambio de nombre en la institución, sino de una reestructura completa para alinearse al modelo nacional.

“Es una modificación no solo de nombre sino de estructura para adaptarnos al Modelo Nacional de Seguridad Pública y eso nos permitirá, facilitará la coordinación y nos permitirá entregar mejores resultados”, expresó.

El mandatario añadió que las unidades de Seguridad Pública Estatal tendrán un nuevo rótulo alusivo, junto con la actualización de emblemas en los uniformes de los agentes.

Extorsión se perseguirá de oficio

Uno de los puntos centrales de la nueva legislación es que el delito de extorsión ahora se perseguirá de manera oficiosa. Durazo destacó que esta medida busca proteger a las víctimas y asegurar que ningún caso quede sin castigo.

“Nos fortalece nuestra capacidad para enfrentar toda la incidencia delictiva, pero particularmente el tema de la extorsión… pero el objetivo es precisamente que no haya un solo caso de extorsión sin castigar… El objetivo es que quien sea extorsionado no tenga, no corra riesgos adicionales en virtud de la necesidad de presentar una denuncia”, señaló.

También puntualizó que, aunque la extorsión no es un problema de gran magnitud en Sonora, la nueva disposición permite que las víctimas no enfrenten riesgos adicionales al ya no ser necesario presentar una denuncia formal para que la autoridad actúe.

Ante cuestionamientos sobre la operación del nuevo esquema, Durazo insistió en que la transformación estructural permitirá una colaboración más efectiva entre corporaciones y mejores resultados en seguridad. La implementación del nuevo modelo marca un ajuste integral que busca modernizar la estrategia de seguridad en Sonora y fortalecer la atención de delitos que afectan directamente a la población.