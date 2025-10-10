Afinan preparativos para la XXV edición del Rocky Point Rally

El presidente municipal Óscar Castro, sostuvo una reunión con Óscar Palacio Soto, principal organizador del Rocky Point Rally, así como con Lizette Ibarra, de la Oficina de Convenciones y Visitantes, y directivos de diversas dependencias municipales, con el objetivo de afinar los detalles del operativo de seguridad y servicios para esta próxima edición de la tradicional convención de motociclistas.

Durante el encuentro, el alcalde refrendó la total disposición del Gobierno Municipal para coadyuvar en la organización del rally, destacando la participación de dependencias como Seguridad Pública, Servicios Públicos, Turismo Municipal, Contraloría, Inspección y Vigilancia, Oomislim, la Unidad Auxiliar Turística, Oomapas y otras áreas con el propósito de garantizar el orden y la seguridad durante los tres días de celebración.

Asi mismo anunció que se gestionará una mayor presencia de corporaciones estatales y federales para reforzar la seguridad en el Corredor Seguro Lukeville–Puerto Peñasco y en las carreteras hacia el Golfo de Santa Clara y Caborca, con el propósito de mantener un saldo blanco durante la festividad motociclista más importante del noroeste del país.