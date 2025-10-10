En Sonoyta detienen a trailero que transportaba vehículos de alta gama en caja refrigerada

Elementos de la Guardia Nacional en colaboración con la Agencia Nacional de Aduanas de México lograron la detención de un conductor de tráiler que intentaba ingresar al país con un cargamento de autos de lujo ocultos en una caja refrigerada. El aseguramiento tuvo lugar en la sección aduanera San Emeterio, en el municipio de General Plutarco Elías Calles, Sonora, durante una revisión aleatoria.

Al inspeccionar el tractocamión, las autoridades descubrieron tres vehículos, que incluían al menos dos camionetas Jeep Wrangler Unlimited, acomodados para pasar desapercibidos. El conductor fue detenido de inmediato al no poder presentar la documentación legal que acreditara la procedencia de los automóviles, siendo puesto a disposición del Ministerio Público Federal junto con el vehículo de carga y la mercancía incautada.

La detención de este conductor se suma a otro aseguramiento reciente en esta aduana, cuando la GN y el Ejército Mexicano decomisaron 80 kilogramos de metanfetamina que estaban ocultos en muebles de oficina, tras detectarse irregularidades mediante el uso de un escáner de rayos gamma.

“Estos aseguramientos, que demuestran la cooperación entre la Guardia Nacional, la ANAM y el Ejército, buscan reforzar el control y la detección de actividades ilícitas, como el ingreso de mercancías ilegales, armas y drogas, fortaleciendo la seguridad en los puntos fronterizos” mencionaron en sus comunicados oficiales.