Ante llegada de los ciclones Raymond y Priscilla, activa Gobierno de Sonora operativo preventivo con 6,280 elementos

Ante la proximidad de los ciclones tropicales Raymond y Priscilla en el Océano Pacífico, el Gobierno de Sonora instaló este jueves el Comité de Operaciones de Emergencia en sesión permanente y desplegó un operativo preventivo con 6,280 elementos de diversas corporaciones para proteger a la población durante el fin de semana.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la instalación del comité, que coordinará los esfuerzos del gobierno federal, municipal y estatal para enfrentar las lluvias intensas pronosticadas para los próximos días, con acumulados que podrían alcanzar los 150 milímetros en algunos municipios.

“Estamos manteniendo una vigilancia permanente y hemos dispuesto todos los recursos necesarios para atender cualquier emergencia”, afirmó el mandatario estatal.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el operativo incluye a bomberos, socorristas, rescatistas, elementos del Ejército y Marina Mexicana, Guardia Nacional y cuerpos de seguridad, quienes permanecerán en alerta máxima durante el fin de semana.

Fenómenos meteorológicos en interacción

Aunque ninguno de los ciclones impactará directamente el territorio sonorense , las extensas bandas nubosas de ambos sistemas interactuarán con un frente frío, generando cielos nublados y tormentas en todo el estado, especialmente el sábado y domingo .

Además de las precipitaciones, se pronostica un aumento en la velocidad del viento con rachas de 70 a 90 km/h en la costa, así como oleaje de 3 a 5 metros en municipios costeros y comunidades pesqueras.

Como parte de las acciones preventivas, 40 elementos de Protección Civil fueron movilizados a puntos estratégicos como Guaymas, San Luis Río Colorado, Bahía de Kino y Agua Prieta.

Las autoridades informaron que durante el fin de semana se evaluará, de acuerdo con la evolución del fenómeno meteorológico, la posible suspensión de actividades escolares del lunes, así como de eventos deportivos y recreativos programados.

Recomendaciones a la población

Entre las principales recomendaciones emitidas por Protección Civil se encuentran:

Resguardarse en lugar seguro durante tormentas

Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas

Mantener limpios desagües del hogar

No tirar basura en calles para evitar obstrucciones

No ingresar al mar con marejada alta

Para emergencias, la población puede comunicarse al número telefónico 911, que permanecerá activo las 24 horas durante este periodo de contingencia.