Amplía Estados Unidos sanciones contra empresas cubanas vinculadas a GAESA

El gobierno de Estados Unidos anunció este martes nuevas sanciones contra cinco entidades cubanas, entre ellas tres relacionadas con el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), organización que concentra actividades económicas en diversos sectores de la isla y que opera bajo control de las Fuerzas Armadas de Cuba.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que las restricciones alcanzan a empresas vinculadas con la explotación de recursos minerales y metálicos, incluida la empresa estatal GeoMinera.

Las medidas también incorporan a la lista de sancionados a Annalie Lilliam Rueda Cardero, nuera del expresidente cubano Raúl Castro.

Rubio sostuvo que las acciones buscan limitar las fuentes de financiamiento de estructuras que, según la postura de Washington, han sido utilizadas para sostener actividades de control político y otras operaciones del gobierno cubano.

A través de una publicación en la red social X, señaló que la decisión incluye entidades relacionadas con la administración de recursos financieros y activos bajo la órbita de GAESA.

El funcionario estadounidense advirtió que empresas, instituciones financieras y cualquier organización que mantenga operaciones o preste servicios a las entidades sancionadas podrían enfrentar consecuencias similares. por ello, llamó a suspender cualquier vínculo comercial o financiero con los organismos incluidos en la medida.