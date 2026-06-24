Hombre muerde a policía luego de ser arrestado en Puerto Peñasco

Un sujeto de 23 años terminó bajo custodia luego de un accidente vehicular en el que intervino la Policía Municipal de Puerto Peñasco, al mismo tiempo que el individuo agredió a uno de los agentes al morderlo en el brazo. El incidente se registró la tarde del lunes 21 de junio y requirió la intervención de varias patrullas.

Según el informe oficial, elementos de seguridad acudieron al lugar del accidente para atender un reporte. Sin embargo, al momento en que una grúa se disponía a remolcar una camioneta involucrada, su conductor reaccionó de manera violenta y comenzó a pelear contra los oficiales.

Los policías señalaron que, al arrestarlo, el imputado opuso resistencia. Tras ser sometido, fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública para ser puesto a disposición de las instancias competentes. En tanto, el conflicto generado del choque fue solucionado entre los responsables mediante un acuerdo económico para cubrir daños materiales.