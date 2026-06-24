Asume Roberto Lazzeri embajada de México en Estados Unidos

Roberto Lazzeri Montaño llegó este martes a Washington para asumir oficialmente sus funciones como embajador de México en Estados Unidos, luego de haber sido ratificado por el Senado de la República el pasado 10 de junio.

A través de sus canales institucionales, la embajada de México señaló que el nuevo representante diplomático inicia su encargo con el objetivo de “fortalecer la atención a la comunidad mexicana radicada en territorio estadounidense, impulsar la cooperación económica regional y promover acuerdos que favorezcan a ambos países”.

La llegada de Lazzeri coincidió con una reunión encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, quien sostuvo un encuentro con titulares de embajadas y personal directivo de la Cancillería.

Durante el diálogo, el funcionario pidió reforzar las acciones diplomáticas para consolidar la presencia de México en distintos espacios internacionales y mejorar la percepción del país en el extranjero.

Velasco destacó que México mantiene una participación relevante en la economía global y en el comercio internacional, por lo que convocó al cuerpo diplomático a difundir información sobre los avances nacionales en áreas como desarrollo económico, seguridad y bienestar. También reconoció el trabajo realizado por las representaciones mexicanas para brindar apoyo y protección a connacionales fuera del país.

El titular de la política exterior mexicana llamó a fortalecer estrategias que permitan ampliar la proyección internacional de México y promover iniciativas como el Plan México y los polos de desarrollo.

La intención, señaló la dependencia federal, es “generar mayores oportunidades de inversión y consolidar la presencia del país en sectores productivos vinculados al crecimiento económico”.