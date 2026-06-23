Anuncian transportistas paro nacional

La Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas A. C. (AMOTAC) adelantó que llevará a a cabo un paro nacional este miércoles a partir de las ocho de la mañana para lo cual se han previsto bloqueos y concentraciones en distintas autopistas y vías de acceso a la Ciudad de México como medida de presión ante la falta de respuesta a las demandas del sector.

La agrupación, integrada por operadores de carga, turismo y unidades ligeras, señaló que las reuniones sostenidas con autoridades de los tres niveles de gobierno no han generado resultados en temas relacionados con la seguridad en carreteras, los cobros de servicios de arrastre y las denuncias de extorsión que enfrentan los conductores durante sus recorridos.

Entre los puntos donde se contemplan movilizaciones se encuentran las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla, México-Cuernavaca y México-Pirámides, además del Arco Norte, la carretera Chalco-México, Vía Morelos, López Portillo y otros accesos a la capital del país.

La jornada podría generar afectaciones en el tránsito de mercancías, pasajeros y usuarios que utilizan estas rutas de manera cotidiana.

AMOTAC sostuvo que persisten cobros que considera fuera de proporción por parte de empresas de grúas, además de reportes relacionados con presuntas prácticas de extorsión y operativos que afectan la actividad de los transportistas.

La convocatoria también retoma la exigencia de mejorar las condiciones en las carreteras federales y reforzar las acciones de vigilancia para reducir los riesgos que enfrentan los operadores.

Mientras tanto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes señala que ha mantenido abiertos canales de comunicación con el sector, aunque los transportistas afirman que aún no existen compromisos concretos para resolver sus problemas.