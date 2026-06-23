Reaccionan mercados colombianos al triunfo de Abelardo de la Espriella

El triunfo de Abelardo de la Espriella en la elección presidencial gfeneró reacciones mixtas en los mercados financieros de Colombia y aunque el peso colombiano mostró avances frente al dólar y los bonos soberanos registraron movimientos favorables, el mercado bursátil cerró la jornada con pérdidas.

De la Espriella obtuvo la Presidencia tras imponerse en la segunda vuelta electoral con el 49.66 por ciento de los votos, superando por un margen reducido a Iván Cepeda, quien alcanzó el 48.70 por ciento.

El índice MSCI COLCAP, referencia principal de la bolsa colombiana, retrocedió más de 4 por ciento durante la sesión. La tendencia también impactó a compañías colombianas listadas en Estados Unidos. Los certificados de depósito de Ecopetrol reportaron caídas cercanas al 4.5 por ciento, mientras que los títulos de Grupo Aval registraron descensos de alrededor del 7 por ciento.

Durante la campaña, el presidente electo planteó medidas enfocadas en reducir el tamaño del aparato gubernamental, disminuir impuestos corporativos, ampliar la recaudación tributaria, impulsar la exploración petrolera y fortalecer las acciones de seguridad.

Uno de los factores que genera incertidumbre es la composición del Congreso colombiano. A pesar del triunfo presidencial, grupos políticos vinculados a Iván Cepeda y al presidente saliente, Gustavo Petro, conservan presencia en el Poder Legislativo, lo que podría complicar la aprobación de reformas fiscales, administrativas y tributarias impulsadas por la nueva administración.

Mientras la bolsa reaccionó a la baja, el mercado cambiario mostró un comportamiento distinto. El peso colombiano alcanzó niveles que no se observaban desde hace más de seis años y concluyó la jornada con una apreciación de 0.26 por ciento. Los bonos soberanos también avanzaron.