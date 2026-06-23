Decenas de familias son beneficiadas con programa de vivienda en Puerto Peñasco

Como parte de la feria de servicios “Sonora Atiende”, la Comisión de Vivienda del Estado (COVES) entregó recursos del programa de “Mejoramiento de Vivienda” en Puerto Peñasco. El fin es apoyar a familias en condición de vulnerabilidad, en un plan que contempla mejoras en viviendas existentes y construcción de nuevas unidades.

El proyecto, que contó una inversión superior a los 317 mil pesos, favoreció a 375 personas de 100 diferentes familias rocaportenses, mediante la distribución de materiales como: cemento, pintura, lámina, impermeabilizante y tinacos. Los apoyos fueron otorgados sin costo para trabajos de reparación y ampliación de hogares.

Asimismo, en Puerto Peñasco también se ejecutó un financiamiento de más 8.5 millones de pesos en el proyecto de “Vivienda Nueva”, con la edificación de 35 casas. Estas acciones fortalecen el mejoramiento de inmuebles con la creación de patrimonio habitacional, una iniciativa encabezada por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.