Encuentran auto calcinado en la carretera Puerto Peñasco-El Golfo

Cuando oficiales llegaron al sitio del siniestro, la unidad vehicular ya se encontraba totalmente dañada por las llamas.

Elementos de la Policía Municipal de Puerto Peñasco hallaron un automóvil destruido tras incendiarse en el trayecto que conecta Puerto Peñasco con El Golfo de Santa Clara. El incidente fue reportado al 911 alrededor de las 05:30 p.m. del 23 de junio, cuando se informó sobre un vehículo en llamas en el kilómetro 55.

Al arribar a la carretera estatal 03, las autoridades encontraron la unidad consumida por el fuego y sin personas en la zona. Los elementos de seguridad acordonaron el área para evitar riesgos, mientras que el Cuerpo de Bomberos de Puerto Peñasco apagó el resto de las llamas y descartó cualquier reinicio.

En ese sentido, sólo se informaron daños materiales y nadie resultó herido antes o después del suceso. Las causas del incendio aún no han sido determinadas, por lo que el automóvil fue considerado pérdida total y el hecho quedó asentado en el informe policial para futuras investigaciones.