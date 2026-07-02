Cae la “Bomba”, segundo al mando de una célula delictiva en Sonora

Jesús Adrián “N”, alias “Bomba”, e identificado como el segundo al mando de una célula delictiva, fue detenido en Hermosillo, Sonora, según informó el gobernador Alfonso Durazo.

“Bomba” cuenta con 10 órdenes de aprehensión vigente, ocho de ellas por desaparición cometida por particulares y dos por su probable participación en el delito de homicidio calificado.

Sin embargo, la fiscalía estatal está en proceso de obtener una orden de aprehensión por homicidio, con lo que sumaría tres carpetas de investigación por ese delito, según Durazo.

A través de una breve publicación en su cuenta de X, el gobernador, destacó que durante su detención fue decomisada un arma de fuego, narcóticos y un vehículo.