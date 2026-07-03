Aumenta a 2 mil 595 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

La cifra de personas fallecidas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuelaascendió a 2 mil 595, informó la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

El reporte oficial también señala que 12 mil 400 personas han resultado lesionadas, mientras brigadas de emergencia continúan con las labores de búsqueda en las zonas donde se concentraron los mayores daños.

Durante una conferencia de prensa, Rodríguez indicó que la primera fase de rescate permanecerá en marcha mientras exista la posibilidad de localizar sobrevivientes entre los escombros.

La mandataria también aseguró que cada una de las víctimas será identificada antes de ser entregada a sus familiares y afirmó que no se realizarán inhumaciones en fosas comunes.

Asimismo, explicó que el proceso incluye reconocimiento por huellas dactilares, revisión de fotografías y, cuando es necesario, estudios odontológicos forenses.

Los sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurrieron con menos de un minuto de diferencia y provocaron daños en distintas regiones del país, con mayor impacto en el estado de La Guaira y en Caracas.

El balance oficial reporta cerca de 200 edificios colapsados, mientras estimaciones de la NASA señalan que alrededor de 58 mil inmuebles pudieron presentar algún nivel de afectación estructural.

Aunque las autoridades no han dado a conocer una cifra oficial de desaparecidos, Naciones Unidascalcula que hasta 50 mil personas permanecen sin ser localizadas, un dato que continúa actualizándose conforme avanzan los trabajos de búsqueda.

La presidenta interina rechazó los señalamientos sobre una presunta demora en la respuesta gubernamental y sostuvo que el sistema de protección civil fue activado pocas horas después de los terremotos e indicó que durante las primeras 24 horas participaron cerca de 4 mil rescatistas, cifra que aumentó a 11 mil en los dos días siguientes y que actualmente supera los 19 mil elementos entre militares, policías, bomberos y personal de protección civil.

Rodríguez también respondió a las críticas de familiares y voluntarios relacionadas con la atención brindada tras la emergencia, al señalar que parte de esa información corresponde a campañas de desinformación. Reiteró que las operaciones de búsqueda no concluirán mientras existan posibilidades de encontrar personas con vida.