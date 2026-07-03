Reparan baches en la carretera Puerto Peñasco-Sonoyta

La obra vial fue encabezada y supervisada por el Gobierno Municipal de la ciudad turística.

Se pusieron en marcha los trabajos de reparación de baches en la carretera Puerto Peñasco-Sonoyta. El objetivo es mejorar las condiciones de circulación en los tramos más peligrosos y reducir riesgos para los automovilistas que transitan por esta importante vía del noroeste de Sonora.

El presidente municipal de Puerto Peñasco, Alejandro Verdugo, acudió a los trayectos para supervisar las labores que realizó personal de Servicios Públicos. Las acciones se implementaron de manera preventiva ante el incremento en el flujo vehicular que se espera durante la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos.

Mientras se ejecutan las obras definitivas, las autoridades locales exhortaron a los conductores a circular con precaución, respetar los límites de velocidad y atender la señalización instalada a lo largo de la carretera para evitar accidentes.