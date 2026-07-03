Descarta el Gobierno de México un tratado de libre comercio con China

El Gobierno de México no tiene previsto iniciar negociaciones para establecer un tratado de libre comercio con China, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, declaración que se produjo luego de que surgieran cuestionamientos sobre la posibilidad de ampliar los acuerdos comerciales del país tras la postura de Estados Unidos respecto a la continuidad del T-MEC hasta 2046.

El titular de la Secretaría de Economía explicó que México mantiene una relación comercial con China, país que suministra diversos bienes al mercado nacional y que también recibe productos de exportación mexicanos.

Sin embargo, precisó que la administración federal no contempla negociar nuevos tratados de libre comercio en este momento, ni con China ni con otras naciones.

Ebrard indicó que la prioridad de la política comercial del Gobierno federal es “fortalecer la posición de México en el mercado estadounidense”, al considerar que Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial del país y señaló que la estrategia actual busca mantener y defender esa relación, por lo que “no existe una agenda para impulsar nuevos acuerdos comerciales de ese tipo”.

El funcionario también se refirió al interés de otros países por invertir en México. Mencionó que Españafigura entre las naciones de la Unión Europea con mayor presencia de inversión en territorio mexicano y añadió que Canadá, Corea del Sur y Japón también han manifestado interés en desarrollar proyectos e incrementar su participación económica en el país.