Autobús choca con tren en la carretera Puerto Peñasco-Caborca

El impacto se generó en la sección trasera del vehículo de pasajeros, justo en donde están los baños.

Un autobús chocó contra un tren cuando circulaba sobre la carretera Puerto Peñasco-Caborca. El percance activó el servicio de cuerpos de emergencia y generó desconcierto entre los viajeros que se encontraban a bordo de la unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el golpe se registró en la parte trasera del autobús, cerca del área de los sanitarios. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas entre los pasajeros ni la tripulación.

Tras el siniestro, los usuarios fueron reubicados en otra unidad para continuar su recorrido hacia su destino final. Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias en las que se registró el choque.