Sanciona Estados Unidos red de huachicoleo vinculada al CJNG

La Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunciaron medidas contra una red transfronteriza de contrabando de combustible vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación.

El esquema fue identificado como parte de operaciones de financiamiento ilícito relacionadas con el tráfico de hidrocarburos entre México y Estados Unidos.

Las autoridades señalaron sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades presuntamente relacionadas con el robo y contrabando de combustible.

Las investigaciones incluyen el uso de documentación aduanera falsa y la creación de empresas fachada para ocultar operaciones y evadir controles fiscales, con flujos económicos que alcanzan cientos de millones de dólares anuales.

La Red de Control de Delitos Financieros emitió una alerta sobre patrones financieros asociados a redes criminales transnacionales dedicadas al movimiento ilícito de hidrocarburos. El análisis incluye transferencias internacionales, uso de intermediarios y operaciones con activos digitales para mover recursos entre empresas vinculadas al sector energético.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos indicó que estos grupos han ampliado sus fuentes de ingresos más allá del tráfico de drogas, incorporando el robo de combustible en distintas modalidades.

Entre ellas se encuentran perforaciones ilegales en ductos, sobornos, contrabando de crudo hacia Estados Unidos y el traslado de gasolina y diésel hacia México mediante esquemas de evasión fiscal.

Reportes financieros citados por las autoridades estiman que una parte significativa del combustible comercializado en México podría tener origen ilícito. También se documentaron operaciones sospechosas por miles de millones de dólares en estados como Texas y Florida, con actividad en zonas fronterizas como Brownsville, McAllen, Mission y Eagle Pass.

La investigación involucra coordinación entre agencias como la DEA, el FBI, la CBP y el IRS-CI, junto con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional del Sur de Texas y la Unidad de Inteligencia Financiera de México. Estas instancias trabajan en el seguimiento de flujos financieros y cadenas de suministro vinculadas al combustible.

Las autoridades financieras describieron métodos de lavado de dinero basados en el comercio, que incluyen pagos estructurados en efectivo, transferencias internacionales y adquisición de bienes de alto valor como vehículos, inmuebles, joyas y activos de inversión, utilizados para ocultar el origen de los recursos.