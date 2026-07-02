Menor de edad provoca accidente de tráfico en Puerto Peñasco

El auto del joven de 17 años fue remitido a un corralón para un futuro proceso legal.

Un menor de edad provocó un accidente vial en Puerto Peñasco. El siniestro sucedió la mañana del 30 de junio entre la calle Guaymas y la avenida Agustín Melgar, dejando como saldo a dos personas lesionadas y daños materiales de consideración en diferentes vehículos involucrados.

De acuerdo con el reporte oficial, el percance ocurrió alrededor de las 10:55 a.m., cuando el sistema C5i notificó a la Policía Municipal sobre la colisión. Al llegar al lugar de los hechos, los oficiales se encontraron con dos autos detenidos: un Honda Accord, conducido por un joven de 17 años y un Ford Focus, propiedad de una mujer de 27 años.

Tras el impacto, los ocupantes del Ford Focus sufrieron diversas contusiones y acudieron a una clínica local para recibir atención médica y descartar lesiones de mayor gravedad. En tanto el automóvil del menor fue remolcado al corralón mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.