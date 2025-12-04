Autoridades piden uso responsable del 9-1-1 ante más de 800 mil llamadas falsas en Sonora

Debido a que aún se reciben llamadas improcedentes consideradas falsas, de broma o bien para solicitar información, representantes de la línea de emergencias 9.1.1, exhortan a la comunidad en general a hacer un uso responsable de esta herramienta de apoyo a las urgencias que se puedan presentar.

La titular del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) en la Secretaría de Seguridad Pública, Karina Lerma González, señaló que el acumulado anual refleja más de 800 mil llamadas falsas, de broma o destinadas a solicitar datos no relacionados con emergencias.

En ese sentido, insistió en la necesidad de reforzar la conciencia ciudadana sobre la responsabilidad que implica marcar al número de emergencias 9.1.1.

Manifestó que, como parte de esta labor, se impulsa la estrategia “Usa bien el 9.1.1”, iniciativa que busca sensibilizar a la población de todas las edades sobre la importancia de no saturar la línea, particularmente durante la temporada decembrina, cuando históricamente aumentan los reportes.

Lerma González detalló que el personal del C5i y de la Secretaría de Seguridad realiza recorridos y operativos informativos en municipios del estado para compartir con la ciudadanía la función del servicio y las consecuencias de utilizarlo de manera indebida.

“La meta es disminuir la carga de llamadas improcedentes y fortalecer la cultura de prevención”.

La encargada del 9.1.1, dijo que la estrategia enfatiza que cada llamada falsa, ya sea por diversión o para preguntar información general, puede retrasar la atención de una persona en peligro real, pues todas las corporaciones de seguridad, emergencia y protección civil operan bajo el mismo sistema coordinado.

Agregó que debe utilizarse exclusivamente cuando exista riesgo para la vida, la integridad o el patrimonio en materia de salud, y es indispensable llamar ante situaciones como desmayos, dificultades respiratorias, ataques cardíacos, derrames cerebrales, heridas graves o hemorragias intensas.

En el ámbito de seguridad pública, la línea está disponible para reportar robos, violencia familiar, agresiones o presencia de personas armadas, mientras que en temas vinculados a protección civil se deben informar incendios, inundaciones, deslaves o temblores.

Reiteró que preservar la operatividad del 9.1.1 depende del compromiso ciudadano y que una llamada responsable puede marcar la diferencia en una mejor atención ante las urgencias que se puedan presentar.