Bajan las temperaturas en Sonora: se prevén amaneceres muy fríos esta semana

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que durante esta semana y el fin de semana se presentarán temperaturas muy bajas en Sonora, especialmente al amanecer y por las noches.

La combinación de la corriente en chorro polar y un río atmosférico generará vientos de 40 a 60 km/h y valores mínimos de -5 °C a 10 °C en municipios del norte y oriente.Un nuevo frente frío ingresará el 4 de diciembre, provocando un marcado descenso de temperaturas, lluvias ligeras a moderadas y probabilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas.

En el centro se esperan mínimas de 7 a 12 grados; en el noroeste, de 6 a 10; en el noreste, de 2 a 6; en el norte, de 0 a 6; en el oriente, de 3 a 10; y en el sur, de 8 a 15 grados.

Las autoridades recomiendan abrigarse, evitar la exposición prolongada al frío y revisar sistemas de calefacción. Ante emergencias, llamar al 9-1-1.